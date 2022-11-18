Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гендиректор WADA о деле Валиевой: «Будем настаивать на скорейшем вынесении решения»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх