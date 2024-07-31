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В России заявили о беспокойстве медиков из-за распространения лихорадки Западного Нила

В России заявили о беспокойстве медиков из-за распространения лихорадки Западного Нила

Распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и медиков. С таким заявлением выступил глава Общественного совета (ОС) при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров, его слова приводит РИА Новости.

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