В России заявили о беспокойстве медиков из-за распространения лихорадки Западного Нила

Распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и медиков. С таким заявлением выступил глава Общественного совета (ОС) при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров, его слова приводит РИА Новости.
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