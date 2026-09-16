В Орле всем жителям Советского района Орла вернули горячую воду

Спустя 2,5 месяца ожидания орловцы снова могут принять горячий душ. Самое долгожданное событие осени произошло! Спустя 2,5 месяца «моржевания» ввиду отсутствия горячей воды тысячи жителей Советского района вновь смогли насладиться благами цивилизации и принять согревающий душ.
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