В метро Санкт-Петербурга разрешили провозить елки размером до 220 сантиметров

О правилах подземной перевозки рассказали в пресс-службе метрополитена Провести новогоднюю красавицу можно не только над землей, но и под ней, но есть некоторые нюансы, сообщили в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга.
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