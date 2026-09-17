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Царьград

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Ирина Пинчук получила платёжное кольцо от супруга вместо бриллианта

Ирина Пинчук получила платёжное кольцо от супруга вместо бриллианта

Блогер Ирина Пинчук представила необычный подарок от супруга Саламбека Мартазанова. Вместо традиционного украшения она получила платёжное кольцо, связанное с его банковским счётом.

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