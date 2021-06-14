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В мире наблюдается рост числа развернутых ядерных боеголовок

В мире наблюдается рост числа развернутых ядерных боеголовок

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе о современном состоянии вооружения, разоружения и международной безопасности сообщил об увеличении количества развернутых боеголовок у ядерных держав в 2020 году.

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