В мире наблюдается рост числа развернутых ядерных боеголовок

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе о современном состоянии вооружения, разоружения и международной безопасности сообщил об увеличении количества развернутых боеголовок у ядерных держав в 2020 году.
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе о современном состоянии вооружения, разоружения и международной безопасности сообщил об увеличении количества развернутых боеголовок у ядерных держав в 2020 году.
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