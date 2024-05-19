Таджикистан предложил начать готовить кадры для российских компаний

Председатель Российско-таджикского делового совета, Ислам Назаралиев, на заседании совета в Казани предложил российским компаниям сотрудничать с образовательными учреждениями Таджикистана для подготовки кадров на своих предприятиях, передает ТАСС.
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