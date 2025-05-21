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Военное обозрение

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«Нужно думать о своих интересах»: премьер Польши Туск поддержал отмену привилегий для Украины в торговле с в ЕС

«Нужно думать о своих интересах»: премьер Польши Туск поддержал отмену привилегий для Украины в торговле с в ЕС

Польша выступает за отмену так называемого «торгового безвизового» режима Евросоюза с Украиной, заявил глава правительства страны Дональд Туск.

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