Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым вернется на Землю 18 марта

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами Барри Уилмором, Сунитой Уильямс и Ником Хейгом на борту вернется с Международной космической станции (МКС) 18 марта.
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