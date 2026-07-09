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Россию не вернут в мировой хоккей — ИИХФ плевать не решения МОК! Там боятся, что для русских потребуются заборы

Россию не вернут в мировой хоккей — ИИХФ плевать не решения МОК! Там боятся, что для русских потребуются заборы

Федерация будет сопротивляться до последнего.На этой неделе стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменил все принятые в 2022 и 2023 годах рекомендации по ограничению допуска российских спортсменов до международных соревнований.

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