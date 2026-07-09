Федерация будет сопротивляться до последнего.На этой неделе стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменил все принятые в 2022 и 2023 годах рекомендации по ограничению допуска российских спортсменов до международных соревнований.