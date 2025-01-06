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Моуринью о 2:1 с «Хатайспором»: «Они остались бы ввосьмером при сопернике в других цветах – «Фенербахче» знает, как токсична эта лига. Чего боятся люди в этой стране, почему скрывают правду?»

В воскресенье «Фенербахче» обыграл «Хатайспор» со счетом 2:1. «Мои игроки старались изо всех сил. Мы работали в течение 9 дней, мы одержали уверенную победу.

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