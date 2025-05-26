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Царьград

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С осени банкам запретят выдавать больше 20 карт на человека

С осени банкам запретят выдавать больше 20 карт на человека

Центробанк инициировал изменения, которые введут предел в 20 карт на одного клиента, а в одном финансовом учреждении — не более пяти.

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