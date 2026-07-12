Минздрав: при ожоге медузы пораженное место нужно промывать соленой водой

Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» (филиал НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России) Юрий Булатов в интервью РИА Новости подробно описал алгоритм действий при контакте с медузой.
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