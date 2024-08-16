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Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть закон о гражданстве для наемников

Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть закон о гражданстве для наемников

Документ предполагает, что украинский паспорт смогут получить и наемные военные, и их родные Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду срочно рассмотреть закон о предоставлении воюющим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным право получать гражданство Украины.

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