Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть закон о гражданстве для наемников

Документ предполагает, что украинский паспорт смогут получить и наемные военные, и их родные Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду срочно рассмотреть закон о предоставлении воюющим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным право получать гражданство Украины.