Раскрыты опасения проукраинских политиков США из-за кончины Грэма

Сторонники Украины в руководстве США опасаются, что после кончины американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) некому будет мирить главу Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского после споров.
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