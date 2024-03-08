Хитрости клиентов, макияж в экстремальных условиях и секреты грима телеведущих: будни гримёра - визажиста

СИЯЙ ИЗНУТРИ! Мягкие взмахи кистью и с внешним преображением появляется внутренняя уверенность. Бьюти-стилист, визажист Екатерина Спиридонова рассказала о курьёзах в работе, «сложных» клиентах, трендах в бьюти-индустрии и о том, как подчеркнуть естественность.