Золото установило новый рекорд

Золото поднялось до нового рекордного уровня в четверг. Спрос на активы-убежища сохраняется перед выборами в США, при этом инвесторы надеются на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, что также позитивно для драгоценного металла.
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