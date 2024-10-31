Золото установило новый рекорд

Золото поднялось до нового рекордного уровня в четверг. Спрос на активы-убежища сохраняется перед выборами в США, при этом инвесторы надеются на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, что также позитивно для драгоценного металла.