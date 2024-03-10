Кевон Луни: «Надеюсь, что Клэй Томпсон останется в «Голден Стэйт» навсегда»

«Мы хотим, чтобы Клэй был здесь всегда. Он член «Уорриорз» на всю жизнь, несмотря ни на что. Даже если он куда-то уйдет, он все равно останется парнем, у которого будет здесь статуя и майка под сводами арены.
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