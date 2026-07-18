Вопрос: Почему покупатели торгуются, даже если квартира им очень понравилась?

Ответ риелтора:Потому что торг — это часть игры. И почти всегда ожидаемая.Даже если квартира «зашла», у покупателя включается логика:«А вдруг можно взять дешевле?»Плюс:— многие изначально закладывают бюджет с запасом на торг— сравнивают с другими вариантами— проверяют, насколько вы готовы уступатьВажно понять:торг — это не «вам не нравится квартира».
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