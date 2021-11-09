Должность на день рождения. Новый феодализм в России

Любопытно, однакоПолитикаДолжность на день рождения. Новый феодализм в России Раньше на Руси, по наследству передавали титулы. Сейчас передают должности. В России возникла каста высших людей.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьКогда уже в России появится новый Сталин? Так уже назрела потребность в справедливом возмездии воров от власти...НАНаталья АндросоваНо так не должно быть. Это безобразие,получается,что пришёл человек к власти и пошло престолонаследование. На каком основании?Konstantin ПетровА на том, что, кто Власть взял, тот ее и имеет!Vlad ИвановА на каком основании Вы смеете задавать вопросы? Ваше дело выполнять и кланяться, а не умничать!Лора ЛораПри советах еще в 10 раз больше было!!!Vladimir TsvetkovСтатья правильная, но, только в СССР в таких масштабах этого не было.Vlad ИвановБыло, мой друг, все было! Только помалкивали об этом. А как же, дело партии, дело народное!Владимир ПлотниковНазовите один пример. С фамилией, как в статье.ВДВячеслав ДолининСын Брежнева стал 1-м зам. министра внешней торговли.саша дмитренкоа сыночек джугашвили???саша дмитренкопропойца сынок джугашвилисаша дмитренкопропойца сынок джугашвилисаша дмитренкопропойца сынок джугашвилисаша дмитренкопропойца сынок джугашвилисаша дмитренкопропойца сынок джугашвилисаша дмитренкопропойца сынок джугашвилисаша дмитренкопропойца сынок джугашвилиVlad ИвановВот один пример, с фамилией ну как в статье. Помните такого Суслова? Ну Михаил Андреевича? Он главным партийным иезуитом служил. Его подобрали «из бедной крестьянской семьи» разумеется в 1918 году в Саратовской губернии. Так вот, в 70х его племянничек был завотделом Саратовского ОК КПСС. Ни ахти что, но мелочь, а приятно!АлександрКонечно было и царь всегда опирался на тех кто продвигал своих . Это тупик для РоссииЮрий DedТупик для России слушать дураков и вот таких авторов безликих и трусливых прячущихся как собаки за кличками и поганялами .Владимир EвтушенкоТупик для России слушать дураков и вот таких авторов безликих и трусливых прячущихся как собаки за кличками и погнялами , типа Юрий Дед..саша дмитренкоа в америке не так??TtestorrДа, автор, с точки зрения своих пиндосских кураторов, прав!!!!! Зачем на должности назначать детей, которых родители воспитали и в случае чего вздуют??? Лучше Лёху Навального, или Любаву Соболь)))) Те сразу распрададут все)))Владимир EвтушенкоДебил и поганец.SamariumТак называемый "блат", бесспорно, существует в России и наносит ей огромный вред... Благодаря ему существующая "вертикаль власти" во многом показывает свою слабую эффективность, а зачастую и полную несостоятельность.... Так называемые "социальные лифты", о которых в свое время так много и с воодушевлением говорилось, не работают...ВалентинаКумовство никогда не было эффективным, тем более там, где бюджетный "пирог".HotRSЭто смотря с какой стороны посмотреть. С точки зрения государства может и нет, а с точки зрения наполнения личного кармана очень даже эффективно.саша дмитренкоэто называется рабочая династия!)))СБСергей БунцовУдобно, рыночные доходы и родственные связи и бюллетени для голосования не помогают.Алекс НиколаевичПросто доверить не кому, а эти по родственному всё растащят....Natalia NikonorovaКонечно не нравится. Но посмотрите на США или Англию. Наследственные сенаторы и пэры. А уж их демократические выборы - просто насмешка над демократией. Элита этих стран правит уже столетие по крайней мере.Дмитрий ДемочкинДа всегда так было. Государство увы, не правовое у нас.Эдуард НиколаевБлатные это опухоль на народном телеЕАЕвгений АлексеенкоГосударственные должности, у них вместо подарков на день рождения. Вредит это России. Очень вредит. Еще как,это и погубит страну!Эдуард Николаевот этих подарков идёт смрад , кровососы сами ни чего не отдадут , так что процветания России не вижуСБСергей БунцовБорьба с бедностью в стране методом занятия почётных должностейIgor SemirechenskiyВ том-то и беда, что наши либералы и не стремились построить в России капитализм, их вполне устроил постсоветский феодализм, когда блеффективные предпригребатели общенародного достояния СССР пилят бюджет на пару с властью, что и было предсказано ещё в советское время: "К власти в СССР после 1953 года пришли националисты, карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...» (Мао Цзедун, "Новый Китай", 1964, №12). Так что вся разница между оттёртыми от власти псевдо либералами компрадорскими и нынешними путинскими суверенными в том, что те были полностью управляемыми из США, а нынешние вынуждены быть суверенными и национально ориентированными. И теперь уже выбор у нас небольшой: или путинские суверенные воры в Кремле, которым бежать уже некуда и которые хотя бы ради своей шкуры вынуждены спасать и страну, или компрадоры с Болотной, что уже с 90-х продают страну в розницу, а из Кремля продадут оптом и вместе с Кремлём, но сами сольются на заслуженный ими отдых за бугор, чай не бином Ньютона это уже понять-то? VBvladimir bedarevВсё могут короли, но жениться по любви не может ни один король. У простого Народа Счастья Больше.Лора ЛораНадо на уровне законодательства Запретить родство в управлении гос-вом.саша дмитренкои почему же?Андрей БалашовАвтор еще жив? Не загрызла его зависть? Была бы возможность он бы и сам своих детей пристраивал в теплые места... Лицемер поганый...Villi sherbakМожно подумать что при советской власти такого не было.Руслан БогомоловА чего это автор заудивлялся? Дети растут в СЕМЬЯХ, а в семьях, так или иначе, они, подрастая, непрерывно соприкасаются с интересами и делами своих родителей. Естественно, что вырастая, избирая род деятельности, они ЛЕГКО входят в дела, которые им знакомы с детства. Это касается не только чиновников, но и инженеров, и поваров, и слесарей, и актёров... Такова жизнь, так детям, знакомым с детства с делами и профессиями родителей УДОБНЕЙ. Тем не менее бывает, и в современном широко информированном обществе, всё чаще, когда дети выбирают более сложный и незнакомый путь своей деятельности, не связанный с делами родителей. Автору этой статьи посоветовал бы не распоясывать свою ЗАВИСТЬ, а заняться ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМ делом, к которому лежит душа, с большим рвением и трудолюбием, и будет счастье и ему, и ЕГО детям.Руслан БогомоловДобавлю - автор статьи прекрасно описал путь к коммунизму, с которого, вопреки Чубайсу, страна таки не желает сходить https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43406207074/Doroga-k-kommunizmu-i-eyo-uhabyi?utm_referrer=mirtesen.ru .Леонид Ващукбогатые тоже плачут))ПВпетров викторЧто сказать: Традиция, однако, - ещё с советских времён!... Хочу освежить память забывчивым "советским патриотам", ждущих второго пришествия "отца народов" и утверждающих, что в СССР такого не было... ...1. Шагание по карьерной лестнице "выдающегося" летчика Василия Сталина... ... В 17 лет - курсант лётной школы... В 20 лет - младший лётчик истребительного полка, майор... В 21 год - начальник инспекции ВВС РККА, полковник... В 24 года - командир истребительной дивизии, генерал-майор... В 25 лет - командующий ВВС Московского военного округа, а в 28 лет - уже и генерал-лейтенант... Талантище: и всё сам - порой, даже вопреки желанию отца... Известный своим аскетизмом и справедливостью "великий вождь", 11 раз вычёркивал фамилию сына из приказа на присвоение генеральского звания, а на 12 раз сжалился и собственноручно дописал фамилию сынишки в очередной приказ на присвоение званий... ...2-ой пример быстрого советского карьерного роста... ... В 1971 году мало известный майор ИТУ МВД Ю.Чурбанов знакомится с дочерью Генсека Брежнева и женится на ней... Через 6 лет - зять Генсека уже Зам.Министра МВД СССР, генерал-майор... А ещё через 4 года - он 1 Зам.Министра МВД ССССР и генерал-полковник... Тоже, был очень талантлив... И что характерно, после смерти своих покровителей, судьба и сына советского вождя, и зятя советского Генсека была, приблизительно, одинакова: сняты со всех должностей, лишены всех званий, пошли по тюремным этапам и умерли в безвестности...саша дмитренкода так всегда и во всем мире!!ВДВячеслав ДолининЧаушеску тоже назначал на "тёплые" должности свою родню. Кончилось это плохо.Виктор ЕршовОбщество в России - матушке никогда не привыкнет к блату. Иллюстрацией этому как раз статья автора. Не со всеми примерами могу согласиться. Например, " С 2016 года Николай Патрушев в Совете директоров Гаспрома" В реальности Николай Патрушев уже около 10 лет и по сей день Секретарь Совета безопасности РФ. Далее быть Министром сельского хозяйства Д. Н. Патрушеву после тихой и не очень хлопотной работы в банковской сфере это все равно что попасть на раскаленную сковородку. Тем более когда отросль по прибыльности сравнялась с нефтяным сектором. Пожелал бы автору более ответственно развивать лобные сегменты своего заурядного мозга.Виктор ЕршовТем более пример с Д.Н. Патрушевым на фоне сына гражданки Матвиенко делает егое настоящим героем в Правительстве РфИИринаВраги коммунистов после их контрреволюции в Перестройку ,вернули Систему ,как в Российской Империи -с закрытыми "социальными лифтами " для народа ,когда дети чиновников становились чиновниками ,дети капиталистов -капиталистами .Дмитрий БаклановПодождите, скоро врачи доложат об эффективном наследовании признаков руководителя, заложенного в ДНК! Сын руководителя и министра просто обязан быть генетически предрасположенным к руководящей работе. А что бы не снижалась эффективность дети руководителей должны состоять в браке только с такими же как они.VGVasily GolovЭто мирный гражданин?Где Росгвардия? Протесный марш на выборах в Мосгордуму.VGVasily GolovАХК.Начиная с 2015 года планируется выпуск новых видов продукции: * композиционного термостойкого материала на основе углеродных волокон; *композиционного материала конструкционного назначения на основе стеклянных и углеродных волокон.БорисПросто сейчас их время воров и поддонков и они же правят в стране акционерном обществе закрытого типа где все эти поддонки акционеры.....жаль что этим тварям позволили продать государство...саша дмитренкожаль что тебя в детстве не удавилиБорисЖаль что такая ублюдочная мразь как ты до сих пор тут пасется как свинья говорливая.Комментировать
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