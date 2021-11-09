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    Жаль что такая ублюдочная мразь как ты до сих пор тут пасется как свинья говорливая.Должность на день...

Должность на день рождения. Новый феодализм в России

Должность на день рождения. Новый феодализм в России

Раньше на Руси, по наследству передавали титулы. Сейчас передают должности. В России возникла каста высших людей.

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Ваша Светлость
Когда уже в России появится новый Сталин? Так уже назрела потребность в справедливом возмездии воров от власти...
Наталья Андросова
Но так не должно быть. Это безобразие,получается,что пришёл человек к власти и пошло престолонаследование. На каком основании?
Konstantin Петров
А на том, что, кто Власть взял, тот ее и имеет!
Vlad Иванов
А на каком основании Вы смеете задавать вопросы? Ваше дело выполнять и кланяться, а не умничать!
Лора Лора
При советах еще в 10 раз больше было!!!
Vladimir Tsvetkov
Статья правильная, но, только в СССР в таких масштабах этого не было.
Vlad Иванов
Было, мой друг, все было! Только помалкивали об этом. А как же, дело партии, дело народное!
Владимир Плотников
Назовите один пример. С фамилией, как в статье.
Вячеслав Долинин
Сын Брежнева стал 1-м зам. министра внешней торговли.
саша дмитренко
а сыночек джугашвили???
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
саша дмитренко
пропойца сынок джугашвили
Vlad Иванов
Вот один пример, с фамилией ну как в статье. Помните такого Суслова? Ну Михаил Андреевича? Он главным партийным иезуитом служил. Его подобрали «из бедной крестьянской семьи» разумеется в 1918 году в Саратовской губернии. Так вот, в 70х его племянничек был завотделом Саратовского ОК КПСС. Ни ахти что, но мелочь, а приятно!
Александр
Конечно было и царь всегда опирался на тех кто продвигал своих . Это тупик для России
Юрий Ded
Тупик для России слушать дураков и вот таких авторов безликих и трусливых прячущихся как собаки за кличками и поганялами .
Владимир Eвтушенко
Тупик для России слушать дураков и вот таких авторов безликих и трусливых прячущихся как собаки за кличками и погнялами , типа Юрий Дед..
саша дмитренко
а в америке не так??
testorr
Да, автор, с точки зрения своих пиндосских кураторов, прав!!!!! Зачем на должности назначать детей, которых родители воспитали и в случае чего вздуют??? Лучше Лёху Навального, или Любаву Соболь)))) Те сразу распрададут все)))
Владимир Eвтушенко
Дебил и поганец.
Samarium
Так называемый "блат", бесспорно, существует в России и наносит ей огромный вред... Благодаря ему существующая "вертикаль власти" во многом показывает свою слабую эффективность, а зачастую и полную несостоятельность.... Так называемые "социальные лифты", о которых в свое время так много и с воодушевлением говорилось, не работают...
Валентина
Кумовство никогда не было эффективным, тем более там, где бюджетный "пирог".
HotRS
Это смотря с какой стороны посмотреть. С точки зрения государства может и нет, а с точки зрения наполнения личного кармана очень даже эффективно.
саша дмитренко
это называется рабочая династия!)))
Сергей Бунцов
Удобно, рыночные доходы и родственные связи и бюллетени для голосования не помогают.
Алекс Николаевич
Просто доверить не кому, а эти по родственному всё растащят....
Natalia Nikonorova
Конечно не нравится. Но посмотрите на США или Англию. Наследственные сенаторы и пэры. А уж их демократические выборы - просто насмешка над демократией. Элита этих стран правит уже столетие по крайней мере.
Дмитрий Демочкин
Да всегда так было. Государство увы, не правовое у нас.
Эдуард Николаев
Блатные это опухоль на народном теле
Евгений Алексеенко
Государственные должности, у них вместо подарков на день рождения. Вредит это России. Очень вредит. Еще как,это и погубит страну!
Эдуард Николаев
от этих подарков идёт смрад , кровососы сами ни чего не отдадут , так что процветания России не вижу
Сергей Бунцов
Борьба с бедностью в стране методом занятия почётных должностей
Igor Semirechenskiy
В том-то и беда, что наши либералы и не стремились построить в России капитализм, их вполне устроил постсоветский феодализм, когда блеффективные предпригребатели общенародного достояния СССР пилят бюджет на пару с властью, что и было предсказано ещё в советское время: "К власти в СССР после 1953 года пришли националисты, карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...» (Мао Цзедун, "Новый Китай", 1964, №12). Так что вся разница между оттёртыми от власти псевдо либералами компрадорскими и нынешними путинскими суверенными в том, что те были полностью управляемыми из США, а нынешние вынуждены быть суверенными и национально ориентированными. И теперь уже выбор у нас небольшой: или путинские суверенные воры в Кремле, которым бежать уже некуда и которые хотя бы ради своей шкуры вынуждены спасать и страну, или компрадоры с Болотной, что уже с 90-х продают страну в розницу, а из Кремля продадут оптом и вместе с Кремлём, но сами сольются на заслуженный ими отдых за бугор, чай не бином Ньютона это уже понять-то?
vladimir bedarev
Всё могут короли, но жениться по любви не может ни один король. У простого Народа Счастья Больше.
Лора Лора
Надо на уровне законодательства Запретить родство в управлении гос-вом.
саша дмитренко
и почему же?
Андрей Балашов
Автор еще жив? Не загрызла его зависть? Была бы возможность он бы и сам своих детей пристраивал в теплые места... Лицемер поганый...
Villi sherbak
Можно подумать что при советской власти такого не было.
Руслан Богомолов
А чего это автор заудивлялся? Дети растут в СЕМЬЯХ, а в семьях, так или иначе, они, подрастая, непрерывно соприкасаются с интересами и делами своих родителей. Естественно, что вырастая, избирая род деятельности, они ЛЕГКО входят в дела, которые им знакомы с детства. Это касается не только чиновников, но и инженеров, и поваров, и слесарей, и актёров... Такова жизнь, так детям, знакомым с детства с делами и профессиями родителей УДОБНЕЙ. Тем не менее бывает, и в современном широко информированном обществе, всё чаще, когда дети выбирают более сложный и незнакомый путь своей деятельности, не связанный с делами родителей. Автору этой статьи посоветовал бы не распоясывать свою ЗАВИСТЬ, а заняться ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМ делом, к которому лежит душа, с большим рвением и трудолюбием, и будет счастье и ему, и ЕГО детям.
Руслан Богомолов
Добавлю - автор статьи прекрасно описал путь к коммунизму, с которого, вопреки Чубайсу, страна таки не желает сходить https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43406207074/Doroga-k-kommunizmu-i-eyo-uhabyi?utm_referrer=mirtesen.ru .
Леонид Ващук
богатые тоже плачут))
петров виктор
Что сказать: Традиция, однако, - ещё с советских времён!... Хочу освежить память забывчивым "советским патриотам", ждущих второго пришествия "отца народов" и утверждающих, что в СССР такого не было... ...1. Шагание по карьерной лестнице "выдающегося" летчика Василия Сталина... ... В 17 лет - курсант лётной школы... В 20 лет - младший лётчик истребительного полка, майор... В 21 год - начальник инспекции ВВС РККА, полковник... В 24 года - командир истребительной дивизии, генерал-майор... В 25 лет - командующий ВВС Московского военного округа, а в 28 лет - уже и генерал-лейтенант... Талантище: и всё сам - порой, даже вопреки желанию отца... Известный своим аскетизмом и справедливостью "великий вождь", 11 раз вычёркивал фамилию сына из приказа на присвоение генеральского звания, а на 12 раз сжалился и собственноручно дописал фамилию сынишки в очередной приказ на присвоение званий... ...2-ой пример быстрого советского карьерного роста... ... В 1971 году мало известный майор ИТУ МВД Ю.Чурбанов знакомится с дочерью Генсека Брежнева и женится на ней... Через 6 лет - зять Генсека уже Зам.Министра МВД СССР, генерал-майор... А ещё через 4 года - он 1 Зам.Министра МВД ССССР и генерал-полковник... Тоже, был очень талантлив... И что характерно, после смерти своих покровителей, судьба и сына советского вождя, и зятя советского Генсека была, приблизительно, одинакова: сняты со всех должностей, лишены всех званий, пошли по тюремным этапам и умерли в безвестности...
саша дмитренко
да так всегда и во всем мире!!
Вячеслав Долинин
Чаушеску тоже назначал на "тёплые" должности свою родню. Кончилось это плохо.
Виктор Ершов
Общество в России - матушке никогда не привыкнет к блату. Иллюстрацией этому как раз статья автора. Не со всеми примерами могу согласиться. Например, " С 2016 года Николай Патрушев в Совете директоров Гаспрома" В реальности Николай Патрушев уже около 10 лет и по сей день Секретарь Совета безопасности РФ. Далее быть Министром сельского хозяйства Д. Н. Патрушеву после тихой и не очень хлопотной работы в банковской сфере это все равно что попасть на раскаленную сковородку. Тем более когда отросль по прибыльности сравнялась с нефтяным сектором. Пожелал бы автору более ответственно развивать лобные сегменты своего заурядного мозга.
Виктор Ершов
Тем более пример с Д.Н. Патрушевым на фоне сына гражданки Матвиенко делает егое настоящим героем в Правительстве Рф
Ирина
Враги коммунистов после их контрреволюции в Перестройку ,вернули Систему ,как в Российской Империи -с закрытыми "социальными лифтами " для народа ,когда дети чиновников становились чиновниками ,дети капиталистов -капиталистами .
Дмитрий Бакланов
Подождите, скоро врачи доложат об эффективном наследовании признаков руководителя, заложенного в ДНК! Сын руководителя и министра просто обязан быть генетически предрасположенным к руководящей работе. А что бы не снижалась эффективность дети руководителей должны состоять в браке только с такими же как они.
Vasily Golov
Это мирный гражданин?Где Росгвардия? Протесный марш на выборах в Мосгордуму.
Vasily Golov
АХК.Начиная с 2015 года планируется выпуск новых видов продукции: * композиционного термостойкого материала на основе углеродных волокон; *композиционного материала конструкционного назначения на основе стеклянных и углеродных волокон.
Борис
Просто сейчас их время воров и поддонков и они же правят в стране акционерном обществе закрытого типа где все эти поддонки акционеры.....жаль что этим тварям позволили продать государство...
саша дмитренко
жаль что тебя в детстве не удавили
Борис
Жаль что такая ублюдочная мразь как ты до сих пор тут пасется как свинья говорливая.

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