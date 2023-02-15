Где смотреть бой Ханов – Фомичев на Top Dog 19, во сколько начало прямой трансляции 17 февраля

Вечером 17 февраля 2023 года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 19, который будет проведен в «Vegas City Hall», в Москве.
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