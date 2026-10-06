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Владимирские новости

2 подписчика

Завтра похолодание до +9 градусов и западный ветер 5.3 м/с.

Завтра похолодание до +9 градусов и западный ветер 5.3 м/с.

Завтра днём температура поднимется всего до +13, а ночью похолодает до +5 градусов. Что ещё принесёт нам погода? Узнайте в статье!Сегодня, 6 октября, дневная температура воздуха составит +11 градусов.

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