В Греции скончалась актриса Стилианопулу из сериала «Моя прекрасная няня»

На прошлой неделе в Афинах ушла из жизни известная греческая артистка Деспина Стилианопулу. Долгие годы Деспина Стилианопулу руководила театральным коллективом в Пирее и выпустила автобиографию в 2012 году.
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