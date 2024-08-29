Раненый зверь: Рублёв уступил два сета подряд, но взял верх над страдавшим от травмы Риндеркнешем на US Open

Андрей Рублёв с огромным трудом пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин сходу начал нервничать и уступил две первые партии Артуру Риндеркнешу, но впоследствии воспользовался проблемами француза с плечом и совершил впечатляющий камбэк.