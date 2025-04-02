Эксперты предостерегли о схемах обмана при покупке садовых инструментов

Перед скорым началом дачного сезона, когда россияне заказывают большие объемы различных товаров на маркетплейсах или в интернет-магазинах, мошенники используют две схемы для похищения их данных, рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопаности.
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