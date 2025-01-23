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Царьград

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Диалог с Россией нельзя начинать с угроз и шантажа: Русские военкоры резко ответили на слова Трампа

Диалог с Россией нельзя начинать с угроз и шантажа: Русские военкоры резко ответили на слова Трампа

Русские военные корреспонденты Сладков и Коц дали жесткий ответ на угрозы американского лидера, который призвал Россию завершить спецоперацию и предложил сделки, сопровождая это угрозами введения высоких пошлин на российские товары.

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