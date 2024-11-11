Польша хочет создать альянс с Британией для защиты Украины из-за избрания Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить "предательство Западом Украины" на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.