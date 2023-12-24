В Петербурге заложили первый камень Большого Смоленского моста

В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Губернатор Александр Беглов и представители строительного комплекса Петербурга установили закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста.
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