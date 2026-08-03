Не нужно убаюкиваться, все проблемы впереди – генерал ВСУ

Не стоит оценивать успехи российской армии на фронте количеством освобожденных ей километров. Активность авиации и дронщиков настолько высока, что даже удерживаемые ВСУ населенные пункты сложно назвать контролируемыми.
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