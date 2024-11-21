Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мы обескровливаем Украину. Ей нужно сдаться – экс-командующий НАТО в Европе

Разрешение на удары западными ракетами вглубь тыловых регионов России не изменит ход конфликта. Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил экс-командующий силами НАТО во время агрессии против Югославии, генерал Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Misha Glusch
500 тыс...
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14 час.
Анатолий Рябенко
Надо продолжать бить до последнего украинца. Потому что фашисты-бандеровцы не понимают человеческой дружбы. Они только исполняют указки США и будут исполнять до последнего украинца. Последним украинцем должен стать еврей Зеленский.
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13 час.
Игорь Васиков
До последнего натовца правильно говорить!
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11 час.

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