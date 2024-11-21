Анатолий Рябенко

Надо продолжать бить до последнего украинца. Потому что фашисты-бандеровцы не понимают человеческой дружбы. Они только исполняют указки США и будут исполнять до последнего украинца. Последним украинцем должен стать еврей Зеленский.