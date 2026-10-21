Ночной удар по бандеровской Западенщине показал — страна недалеко ушла от каменного века и может в любой момент туда вернуться Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 20 октября демилитаризация бандеровщины шла полным ходом.