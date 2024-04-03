Две современные мастерские открылись в Нижегородском индустриальном колледже

В Нижегородском индустриальном колледже начали работу две современные мастерские для подготовки молодых специалистов по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
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