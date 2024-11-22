Новгородские ученые разработали бактерицидную посуду для борьбы с коронавирусом и гриппом

Приготавливать различные обеззараживающие растворы и биологически активные добавки, дезинфицировать воду и напитки — это далеко не все сферы применения бактерицидной посуды, которую разработал для борьбы с Covd-19 Александр Тихонов, доцент кафедры «Графический дизайн» политехнического института НовГУ, кандидат технических наук.
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