Новгородские ученые разработали бактерицидную посуду для борьбы с коронавирусом и гриппом

Приготавливать различные обеззараживающие растворы и биологически активные добавки, дезинфицировать воду и напитки — это далеко не все сферы применения бактерицидной посуды, которую разработал для борьбы с Covd-19 Александр Тихонов, доцент кафедры «Графический дизайн» политехнического института НовГУ, кандидат технических наук.