Евгения Медведева заговорила о ревности к своему возлюбленному

Фигуристка Евгения Медведева счастлива в отношениях со своим 23-летним коллегой Дмитрием Чигиревым. Их роман стал известен еще в прошлом году, а в начале сентября спортсменка сообщила, что переехала жить к своему избраннику и строит с ним совместные планы на будущее.