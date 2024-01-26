Творческий вечер состоится в библиотеке на Смольной

Творческий концерт организуют 27 января сотрудники библиотеки № 44 им. Короленко. Об этом сообщили в администрации учреждения — Творческая лаборатория «Северное сияние» представит музыкально-поэтический вечер.
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