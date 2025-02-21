Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Как мне объяснили налоговики, если сооружение не имеет фундамент (беседка, сарай, навес и т.д.), то налогом не облага...ФНС уточнила, за ...
  • Ольга Горбунова
    Проснулся!Спустя 20 лет: пе...
  • tolip
    Так и ей надо прашманда..Экс-телеведущая Ж...

«Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

«Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БПЛА, а также скопления живой силы ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх