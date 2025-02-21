«Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БПЛА, а также скопления живой силы ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии