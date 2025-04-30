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"Наша Нина спела вместе с прабабушкой". Иван Ургант записал песню с дочерьми о блокадном Ленинграде

"Наша Нина спела вместе с прабабушкой". Иван Ургант записал песню с дочерьми о блокадном Ленинграде

Дочери Ивана Урганта поучаствовали вместе с отцом в записи песни о блокадном Ленинграде — композицию "Ленинградки" в прошлом исполняла бабушка ведущего, актриса Нина Ургант, в новом треке был использован её отреставрированный голос.

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