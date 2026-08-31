В Екатеринбурге жителей поврежденных дронами ВСУ домов разместили в школах

В Екатеринбурге жителей поврежденных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) домов разместили в двух школах.
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