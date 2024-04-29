«Решил обобрать героя и требует миллионы»: Депутат-лоббист мигрантов подал в суд на ветерана СВО

Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия – Патриоты за правду» Геннадий Семигин требует от участника СВО более 6 миллионов рублей.
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