В наше сообщество то и дело поступают вопросы от жителей города по поводу спиленных электросетями веток деревьев.
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В наше сообщество то и дело поступают вопросы от жителей города по поводу спиленных электросетями веток деревьев.