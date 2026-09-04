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Регионы России

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Microsoft вводит ограничения на облачный гейминг для Xbox Game Pass

Microsoft вводит ограничения на облачный гейминг для Xbox Game Pass

Корпорация Microsoft с ноября вводит ежемесячные ограничения на облачный гейминг для всех подписчиков Xbox Game Pass.

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