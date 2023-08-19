Военное обозрение

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Нигерский телеканал: Буркина-Фасо и Мали разместили в стране свои боевые самолеты для ее защиты от агрессии ЭКОВАС

Нигерский телеканал: Буркина-Фасо и Мали разместили в стране свои боевые самолеты для ее защиты от агрессии ЭКОВАС

В настоящее время власти Мали и Буркина-Фасо разместили в Нигере самолеты своих военно-воздушных сил для защиты соседней страны.

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