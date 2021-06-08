Первый "Дальневосточный квартал" начнут строить в июле в Якутске, в октябре – на Сахалине

Строительство первого "Дальневосточного квартала" начнется в июле в Якутске, в октябре очередь дойдёт до Южно-Сахалинска.
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