Журнал «Профиль»

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Politico: Конгресс США может не одобрить следующий пакет помощи Украине

Politico: Конгресс США может не одобрить следующий пакет помощи Украине

Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся повторить майский успех и до конца финансового года получить одобрение американского парламента, если потребуется в очередной раз обратиться к Конгрессу за выделением средств для оказания помощи Украине.

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