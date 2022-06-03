Politico: Конгресс США может не одобрить следующий пакет помощи Украине

Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся повторить майский успех и до конца финансового года получить одобрение американского парламента, если потребуется в очередной раз обратиться к Конгрессу за выделением средств для оказания помощи Украине.
Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся повторить майский успех и до конца финансового года получить одобрение американского парламента, если потребуется в очередной раз обратиться к Конгрессу за выделением средств для оказания помощи Украине.
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