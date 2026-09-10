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Царьград

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Самвел Карапетян подал иск к Пашиняну с требованием извинений

Самвел Карапетян подал иск к Пашиняну с требованием извинений

Бизнесмен Самвел Карапетян, лидер блока "Сильная Армения", подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, требуя извинений и 3 млн драмов за оскорбления, озвученные 29.

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