Признаки, свидетельствующие о необразованности: пять манер поведения людей с низким интеллектом Ольга БезродняяИнтеллект человека может проявляться в различных сферах жизни, включая поведение, речь, привычки и решения, которые принимаются в повседневной жизни.
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