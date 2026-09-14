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Рязанские новости

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Рязанец повредил имущество на пешеходной Почтовой

Рязанец повредил имущество на пешеходной Почтовой

Водитель «Geely» повредил клумбу и стенд на пешеходной Почтовой в Рязани, теперь ему грозит ответственность по восьми административным протоколам.

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