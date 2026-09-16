Хиджаб теперь вне закона: Казахстан закрыл вопрос о религиозной одежде учениц

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Министр просвещения Казахстана сделал громкое заявление по поводу ношения хиджабов ученицами частных школ.
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У нас когда? Или наши верхи интересует только барыш, а не интересы собственного напрода?
А наше правительство жует толерантные сопли.
Дикая страна с первобытными законами? Видимо Россия! Ибо более цивилизованные соседи давно уже запретили демонстрацию на людях религиозной дикости!
они и не носили хиджабы никогда
А причём здесь Россия?
Хотя понятно причём.
Больше ваххабитских уродов полезут в Россию!
Наверное специально им разрешают им это носить у нас, чтобы кишлачников побольше к нам ехало. Всех этих чинуш, принявших эти законы отправить в кишлаки вместе с ними!!!
«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.
А, что или кто, мешает принять такой закон в России!!!