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Хиджаб теперь вне закона: Казахстан закрыл вопрос о религиозной одежде учениц

Хиджаб теперь вне закона: Казахстан закрыл вопрос о религиозной одежде учениц

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Министр просвещения Казахстана сделал громкое заявление по поводу ношения хиджабов ученицами частных школ.

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ММ

Дикая страна с первобытными законами? Видимо Россия! Ибо более цивилизованные соседи давно уже запретили демонстрацию на людях религиозной дикости!

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vladstamp

«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.