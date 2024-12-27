Пушков призвал датчан присмотреть за премьером, которая боится атаки России

Фредериксен ранее призывала «чуть ли не войной идти на РФ» Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских.
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