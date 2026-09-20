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Что помнят ваши ладони

Что помнят ваши ладони

В день, когда умерла бабушка, шёл первый снег. Он падал не сверху, а будто поднимался с земли: белые хлопья скользили по чёрным окнам, вспыхивали в свете фонарей и исчезали на стекле.

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